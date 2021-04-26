特約報道｜近幾年最熱門的投資話題，一定是加密貨幣，尤其是各國不斷大印銀紙，資金都在尋找出路，加密貨幣已被不少投資者納入投資組合中。然而對普羅大眾來說，加密貨幣的概念及原理比較技術性，加上不時聽到有關黑客盜取加密貨幣的新聞，令大家在憧憬升幅潛力之餘又擔心背後的安全風險，難道真的是「富貴險中求」？

過去一年升幅跑贏不少投資工具

過去一年加密貨幣消息不絕，包括Tesla創辦人兼行政總裁馬斯克，高調表示Tesla用15億美元大手購入比特幣，同時接受美國居民以比特幣買車；加密貨幣交易所Coinbase在納斯達克上市；科網女股神Catherine Wood亦預計比特幣將會升至50萬美金，都令到加密貨幣被瘋狂炒上。無可否認，加密貨幣的升幅的確令人震驚，全球最大加密貨幣比特幣（Bitcoin），自去年同期至今已大漲6倍，而第2大加密貨幣以太幣（Ethereum）升幅更達10倍，即使最近有傳美國財政部將出手防範不法之徒透過加密貨幣洗錢，又或者Coinbase創辦人暨CEO Brian Armstrong上市首日套現2.92億美元股票，令到加密貨幣出現「小幣災」，但不少大型金融機構及投資者仍然相信加密貨幣前景亮麗，大漲小回逢低買入，長遠更可能是賺錢良機。

投資加密貨幣慎選交易平台

加密貨幣價格不斷上升，陸續有個人及機構投資者買入、或考慮將加密貨幣作為投資組合之一。然而網上保安的安全性成疑，始終令不少有意欲投資的人士卻步。尤其是交易平台不受規管及位處海外，若平台倒閉又或停止運作，投資者可能無法提取款項，先前就曾有香港及外國的加密貨幣交易平台倒閉，那些用戶的投資可以total loss。值得留意的是去年香港證監會發出虛擬資產（數字資產）牌照，以現有的金融服務發牌框架作為基礎，OSL成為香港首間及現時唯一的持牌交易所和經紀商，機構投資者和專業投資者可在OSL平台下買賣和儲存數字資產，而OSL於上個月中開始已提供上述服務。OSL是上市公司BC科技集團旗下公司，在現時牌照規定下客戶存放在OSL的數字資產（包括比特幣、以太幣等）均有保險覆蓋，OSL客戶無論使用經紀服務或者電子交易平台，萬一存放在平台的數字資產丟失、損壞、破壞或受到黑客盜竊，保險條款都會適用，為客戶提供全面的資產保護，加上該公司由四大會計師事務所審計，可給予投資者更大的信心。

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