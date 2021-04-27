滙控（005）公佈季績，首季列賬基準除稅前利潤則大增79%，至58億美元（美元．下同）；撇除一次性因素的經調整稅前盈利大升1.09倍，至64億美元。業績遠勝預期，主要由於預期信貸損失錄得撥回淨額4億美元，以及所有地區均錄得盈利。相比之下，2020年第一季則有30億美元提撥。滙控收報46元，升2%。

期內，集團列賬基準收入下跌5%至130億美元。集團指，收入下跌反映低息環境持續，但由於首季包括環球銀行及資本市場業務旗下制訂壽險產品業務的重大不利市場影響和估值變動，故這方面的影響被部分抵銷。此外，季內的預期信貸損失錄得準備撥回，反映經濟前景好轉。

滙控首季淨息差1.21厘，按年收窄33個基點，按季則大致持平。平均有形股本回報（ROTE）為10.2%，按年升6個百分點。截至3月底，普通股權一級資本比率15.9%，保持平穩。

CFO：錄得淨回撥是非常特別的季度

滙控季績亮麗源於季內逾4億美元淨回撥，集團財務董事邵偉信在本地傳媒電話會議內表示，首季錄得淨回撥是非常特別的季度，「今年其他季度未必再出現如首季般回撥」，但隨着經濟好轉，滙控相信全年預期信貸損失會持續下降。他亦預測，港元拆息水平目前已屆低谷（trough），淨息差可望逐步走出谷底，加上貸款需求增加，將帶動集團淨利息收益在今年內轉向正增長。

今年首季集團淨利息收益仍按年跌14.4%，本港稅前盈利亦受港元拆息低迷所累，按年跌逾3成。邵偉信相信，今年滙控的淨利息收益會趨向穩健增長，貸款需求強勁。

受惠信貸損失淨回撥，首季所有地區均錄得盈利，歐洲及北美洲按年轉虧為盈，分別賺9.97億元及4.84億元；亞洲稅前賺37.58億元，按年升0.5%，貢獻集團65%盈利。

不過，單計香港區稅前賺18.86億元，按年跌33.8%，主要由於淨利息收入按年減少34%至18.28億美元。

以業務劃分，零售銀行及財富管理經調整稅前盈利19.14億元，升1.8倍。工商金融、環球銀行及資本市場稅前利潤分別錄18.06億元及19.35億元，升1.7倍及1.2倍。企業中心稅前盈利7.35億元，按年跌11%。

股息留待8月公布決定

派息方面，滙控重申不擬於2021年內按季度派息，但會於8月公布2021年中期業績時，考慮是否宣派一次股息。集團於去年全年業績時宣布，將在2022年開始實施新的派息政策，逐步將派息比率設定在每股盈利的40%至55%。

邵偉信謂，集團正按英國監管當局要求進行壓力測試，屆時會更清晰壓測結果、第二季經濟復蘇情況及集團表現，但重申滙控有足夠資本派發股息。

滙豐行政總裁祈耀年表示，對首季收入表現及成本控制感到滿意，對預期信貸損失大幅減少尤其欣慰，在執行增長及轉型計劃方面進展理想。他續指，儘管局勢仍未明朗，經濟前景已有所改善，正爭取將良好的增長態勢延續到第二季，同時在資本、資金、流動性及信貸方面維持審慎立場。

業績報告指，經濟前景好轉，加強對集團收入增長計劃的信心。初步跡象亦相當正面，顯示各策略性範疇均錄得增長，包括貸款渠道獲得改善，但前景仍然未盡明朗。

至於恒生（011）亦公布，派發截至今年底止年度之第一次中期股息，每股1.1元，與去年持平。恒生表示，是期股息不應被視為該行全年溢利或全年股息金額之指標。

經濟前景好轉 回撥4億美元

滙控今季業績有驚喜，主要由於撥備有4億美元回撥，市場原先僅估計撥備會大減64.2%，但未至於可以回撥。

集團解釋，首季撥回淨額反映經濟前景好轉，其中英國尤為顯著。相比之下，去年首季則因新冠病毒疫情開始爆發導致經濟前景轉弱，導致第一級和第二級準備大幅增加。此外，第三級準備減少，原因之一是去年首季曾就新加坡一項企業貸款提撥大額準備。

集團預期，今年全年預期信貸損失準備將較2020年大幅減少，但目前形勢仍然極不明朗，原因是各地從疫情中復元的步伐不同，以及政府停止各項支援措施。根據現時的主流經濟預測，預期全年預期信貸損失準備將較去年業績報告預測的中期範圍（平均貸款的30至40個基點）為低。

至於今年的客戶貸款則可達致中單位數增長，實際增幅在很大程度上仍要視乎經濟從疫情中復甦的步伐，以及各項政府支援措施及限制的持續時間而定。

滙控：不會熱衷洽購花旗資產

花旗集團早前宣佈撤出亞洲及中東等13個市場的零售銀行業務，邵偉信表示，滙控不會熱衷洽購其中資產，因與集團在區內已發展路向未必匹配，但對於能夠提升滙控在財富管理業務的併購機會，集團會留意及考慮。

疫情後全球企業運作模式進入新常態，滙控行政總裁祈耀年及集團高層，近日已遷出位於倫敦金絲雀碼頭的42樓辦公室，進駐與同事共用的40樓開放式辦公室，原樓層則改建會客室及會議室，他亦預期集團未來將減少40%的物業租用。

被問及香港及亞太區高層會否倣效開放辦公室，騰出空間作其他用途或作出租放售？祈耀年只表示，有關做法是倫敦決定，但並非全集要跟隨，每個地區及市場可因應當地發展狀況及需要作出本身決定。

主管滙控三大環球業務支柱的集團高層，下半年將由倫敦調派駐港，祈耀年重申，這是配合亞洲作為集團業務增長重點及存在巨大機遇的合理調遷，會進一步加促香港及亞洲市場發展，絕非總部註冊地遷回香港的前期部署，他亦否認外電引消息指，三名高層駐港後，與亞太區領導層可能造成官僚問題的報道。

高盛：維持買入評級 目標57元

高盛發表報告指出，滙控預期信貸損失低於市場預期，同時收入勝預期，又讚資本充裕，信貸成本指引下調，相信可支撐股價。該行又提到，滙控信貸質素連續三季有驚喜，又引述管理層預計全年信貸成本低於30點子，相當於較市場預期至少低10億美元，對滙控維持「買入」評級，目標價57元。

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