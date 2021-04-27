新界東北發展規劃超過20年，古洞北發展區首幅住宅地上周五截標，最終項目由新地以86.14億元奪得，每呎樓面地價高達7,184元，較市場估值高出近44%，創古洞北地價紀錄新高。另外，新地中港兩地積極投地，剛以70.82億元人民幣（折實約78億港元）投得廣州南站地皮。

截標地段為新界古洞第25區地皮，位置鄰近新田及落馬洲，地盤面積約20萬方呎，最高可建樓面面積約120萬方呎。地段位處石仔嶺花園，鄰近粉嶺公路，約為粉嶺市中心及落馬洲口岸中間，交通配套相對落後，目前只有少量巴士前往。市場原先估值48至60億元，每呎樓面地價4,000至5,000元，是次中標價遠超市場估值上限逾43.6%，每呎樓面地價高達7,184元。

新地：總投資額180億 將建中小型單位

新地副董事總經理雷霆表示，很高興投得地皮，該處將來是雙鐵路交匯站，位置優越，未來同區亦有足夠生活和就業配套，將興建中小型單位，預算總投資約為180億元。

地段旁一幅用地，早於2018年，由恒地已經在古洞北第24及25區中間位置，完成一幅地段補地價，以及已經獲批建築圖則。當時補地價金額高達12.35億元，每方呎地價約3,643元，該地地段面積約5.65萬方呎，可以作非工業用途，包括作私人住宅及商業用途，可建樓面近34萬方呎。

另外鄰近新地上水古洞天巒三期項目，2012年批出該期約11億多元的補地價，每呎約達7,000元。另外恒地2013年都以每呎樓面地價約5,200元，投得古洞限量地，即高爾夫．御苑項目。

項目上周五截標，最終錄得10份標書，獨資入標發展商包括長實（1113）、鷹君（0041）、九龍建業（0034）、華懋、恒地（0012）與久未香港獨資投地的華人置業（0127）；而佳兆業（1638）與萬科香港、新世界夥拍嘉華、嘉里及信和，以及會德豐與遠東發展（0035）則合資入標。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚指，地段可建總樓面近120萬方呎中，除了近100萬方呎住用面積及6.78萬方呎公共交通交匯處外，另外則可以作為商業面積，以中標發展商在商場發展的經驗，相信可能希望可以住宅及商業兩得益，因此以相當進取出價入標。張翹楚認為發展商出價，可能每呎樓面地價，會比第二標高出一千至二千元，進取的開價，相信將帶動整個古洞北地價走勢向上。

另外華坊諮詢資深董事梁沛泓指，地段地價大幅高於市場估值，以中標地價計算，項目落成後住宅呎價需達到每平方呎約18,000元，發展商才有合理利潤，反映發展商對古洞北的發展具有信心，而且項目鄰近未來港鐵古洞站並位於公共運輸交匯處上蓋，於交通配套上佔有先機，亦令發展商出價更進取。梁沛泓指，古洞北新發展區現時仍處於早期開發階段，首次賣地成為該區地價的重要指標，直接影響日後招標的地價，甚至農地補地價金額。

新地中港兩地積極增土儲 剛奪廣州南站核心地皮

新地中港兩地積極搶地，除投得古洞北首幅住宅官地外，新地剛公佈，成功投得廣州南站核心區地皮，作價70.82億元人民幣，是新地繼香港高鐵西九龍站項目後，在大灣區又一個指標性的大型交通樞紐綜合項目。

項目將採用靈活租售並舉的策略，預計可出售樓面面積約530萬平方呎（包括辦公大樓和住宅），另外將長期持有餘下約400萬平方呎的商場、酒店 及部分辦公大樓等，預計於2025年起分階段落成。

新地執行董事郭基煇表示：「國家在 『十四五規劃綱要』中表明積極穩妥推進粵港澳大灣區建設，新地對大灣區的發展 前景充滿信心，一直積極物色合適的投資項目，很榮幸能再度推動區內的高質量建設項目。隨著『軌道上的大灣區』加速推進，集團將竭盡所能將這全國客流量最高的高鐵站打造成宜居、宜業、宜遊的國際一流灣區綜合項目 ，同時著力吸引更多港澳青少年到內地學習、就業、創業、生活，並促進粵港澳青少年的廣泛交流，打造大灣區全新的『廣州南站新城』。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略