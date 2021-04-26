4月將盡，市場又掀起五窮六絕七翻身之說，西方亦流行「Sell in May and Go Away」，無論從中西角度出發，5月似乎都唔係炒股票的好日子。

本欄接受能力極高，甚麼基本因素、技術因素、財技因素（玄學因素真係頂唔信）都會參考，不過由於持貨水平偏低，就算5月天真係跌落嚟，對我的影響也不會太大，反可締造低吸條件，從來都說有危就有機。

雖然內地股市下周一至三休市，但港股通南向交易（即北水）將於本周四暫停，至下周四（5月6日）始復常。

傳統智慧告訴我們，北水暫停或會導致港股欠缺承托力、半死不生，但大家不善忘的話，2月農曆年假前後，港股正是借北水休息起革命，概念股炒到火花四濺，恒指亦同步創近年新高。以為假後大媽會接火棒或接力炒，原來派對結束鐘聲已悄悄響起，往後的走勢如何，相信你比我更清楚。

今次長假會否重複上次的走勢，再來一次高潮，還是將悶局變得更悶，買賣兩閒？我沒有水晶球，呢一刻畀唔到答案你（話你聽我知你都唔好信），只能等待市場結果。

但可以預期的是，就算行單邊升市，動力都唔會好似年初咁勁，一句到尾，因為蟹貨太多了。

唐牛

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