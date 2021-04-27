蔚來（NIO）在微博發出聲明，表示從未參與或推動任何第三方參與某品牌維權行為，並已經收集證據，向有關部門報案，以求查清事實，維護自身權益。蔚來表示，自4月26日起，蔚來用戶，合作夥伴以及蔚來公司涉及大量有組織的網絡謠言攻擊。

聲明如下：蔚來用戶「七姐」被惡意造謠為某品牌車展維權的當事人。 對此，「七姐」已發表聲明澄清。蔚來公司對惡意造謠，誹謗侵害蔚來用戶名譽權的行為表示憤慨，並全力為「七姐」維護自身合法權益提供合理合法的幫助。

早前Tesla（TSLA）出現維權風波，一名維權多時未果的Tesla張姓女車主在19日闖進上海車展，站到Tesla車頂上高喊「煞車失靈」，令她雙親重傷住院，引發關注。事件持續發酵，其後Tesla公佈事發前30分鐘的行車數據，顯示張女父親在撞車前正以每小時118.5公里行駛，當他在事發前2.7秒大力踩煞車，預警及自動緊急制動功能啟動，將車減速至每小時48.5公里，大大減輕碰撞的傷害。

此外，張父在30分鐘內多次以超過每小時100公里行駛，並曾踩煞車超過40次。其後，女車主的丈夫李先生批評Tesla公開行車數據是侵犯車主的個人隱私權和消費者權益，會立即向鄭州市市場監管部門投訴。據央視，市場監管總局要求地方政府，依法處理Tesla車主維權事件。

有內媒指出，該Tesla張姓女車主曾參與蔚來車展當車主義工，和其他人分享用車心德，本身是蔚來車主，用戶名稱為「七姐」。《每日經濟新聞》曾向蔚來汽車方面求證，蔚來表示不作回應。蔚來用戶「七姐」其後在蔚來汽車APP內澄清，否認自己是車頂維權車主，並表示同情張姓女車主。

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