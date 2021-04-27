據《北京日報》報道，北京今年首季的熱門「高端」、新興職位集中在高科技、電子半導體、生物醫藥等熱門行業。這些職位中，71%月入為2萬至3萬（人民幣，下同）間，當中以區塊鏈工程技術人員最高，月入中位數達4.3萬元，另外近8成職位平均月入中位數超過2萬元。

北京市人力資源社會保障局日前發布的人力資源市場薪酬調查報告顯示，該市今年首季的常規熱門招聘職位為技術類、普通職員類和銷售類職位，當中技術類職位佔比最高，達三成半。薪酬方面，技術類職位的平均月入中位數為1.3萬元，普通職員類的平均月入中位數為9300元，銷售類的平均月入中位數為1萬元。

至於早前中國發布的59個新職業中，區塊鏈工程技術人員、信息安全測試員、雲計算工程技術人員、出生缺陷防控諮詢師等12個新職業均屬於熱門的「高端」、新興職位，平均月入中位數為2.3萬元。這次是當局公布新職業以來，北京市首次對新職業給予市場薪酬價位指導。

《報告》由行業、職位類型、職位薪酬等不同方面分析薪酬水平，有助指導企業合理地釐訂員工薪酬水平，引導勞動力有序流動、促進人力資源配置，以及提升就業服務的質素和效能。

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