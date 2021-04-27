花旗銀行於今年3月就今年第一季市民置業意向進行調查，探討疫情對市民置業取態的影響。調查結果顯示，今年首季，有7%受訪者認為是置業好時機，數字仍比疫情前八年來為高。

第一季有17%受訪者表示有興趣置業，按調查結果作推算，逾45萬人曾於今年2至3月參觀樓盤。雖然受到疫情打擊，受訪者對樓市卻重現信心。近三分之一受訪者認為未來一年樓價上升，近一半受訪者認為樓價將維持平穩，而整體看淡樓市的受訪者比例亦比上季大幅下跌。

雖然3月確診數字曾一度回升，但未見受訪者置業意欲受挫，反而對樓價發展抱持正面的展望。

調查推算逾45萬市民於今年2至3月曾參觀樓盤

今年第一季調查結果顯示，現時屬好或極好的置業時機的受訪者佔7%，比例與去年第四季相若，依然比疫情前八年來的數字為高。

首季有17%受訪者表示有興趣置業，比例與上季持平。按調查結果作推算，約45.1萬於今年2至3 月曾參觀樓盤，比去年同期上升近五成。

今季受訪者對未來一年樓價展望明顯向好，有33%認為樓價將上升，有47%預期樓價維持平穩，兩者數字分別比去年四季相應數字為多。整體看淡樓市的受訪者比例，亦由上季的36%下跌至今季的20%。是次調查於今年3月份進行，儘管當時疫情反覆變化，確診數字更一度回升，卻未見受訪者置業意欲受挫，反而對樓價發展抱持正面展望，反映市民已適應疫情週期性的變化。

花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，隨著疫情有逐步放緩趨勢，經濟有望復甦，有條件釋放累積以來的置業需求。建議有意置業的市民應全面評估個人的財務狀況，選擇合適的按揭計劃。花旗銀行於2010年開始進行季度置業意向調查，是項調查為花旗銀行委託香港大學社會科學研究中心，以隨機抽樣電話訪問形式，在今年3月訪問超過500名香港市民。

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