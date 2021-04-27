MakerDAO是去中心金融（DeFi）項目總鎖倉量TVL（Total Value Locked）長期的一哥，專門從事加密貨幣的抵押借貸。用戶可以存入ETH等不同的資產作為抵押，以一定的抵押比例生成並借出DAI穩定幣。這種做法非常受ETH社群歡迎，因為透過這個操作，ETH好友可以長期持有ETH，並同時保留部分資金流動性，以少量的利息成本（現時為5.5%年利率）做出槓桿的效果。

例如抵押價值10元的ETH，借出5元DAI，這5元又可以再買5元ETH，10元的資金就能買到15元的ETH了。但當ETH價格下跌時，抵押的ETH可能會資不抵債。例如上述的例子，如果抵押品跌至接近5元，借款人又沒有存入新的抵押品或償還DAI債務，系統就會強制拍賣資產以保障爛帳不會發生。這和銀行在樓價跌的時候會call loan，會拍賣銀主盤的概念有點類似，只是MakerDAO完全不需要人手處理，電子資產的操作也比實體資產操作更有效率。

上週MakerDAO的管治代幣MKR一度飆升了超過50%，原因是MakerDAO和地產公司New Silver合作，透過Tinlake協議將一個住宅樓宇業權直接放到抵押系統，借出了38000DAI。DeFi與現實資產接軌，的確是令一眾DeFi用家興奮的一件事。因為此舉就像是為DeFi世界打開一個大水喉，未來將會有更多實體資產流入DeFi，正所謂水漲船高，MKR自然就最受惠了。一直以來這些實體資產的抵押借貸都只能透過中心化機構處理，MakerDAO向世界證明了DeFi真的在把銀行的職能慢慢吸收過來，除了借貸之外，保險、基金也將會是DeFi的主戰場。加密貨幣正在顛覆傳統金融世界，就像互聯網顛覆我們的生活一樣。

https://centrifuge.io/97e58f4ad0ad283117de81c5c8f5330a/tinlake-overview-desktop.svg利益申報：本人沒有持有MKR

CoinUnited.io共同創辦人兼RedSo合夥人 李思聰https://www.facebook.com/liszechung.it

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