滙控去年策略目標提出裁3.5萬人，相等於15%人手，今年首季度再減逾千名員工。截至3月底，集團共有全職員工22.4萬名，較去年底減少1,407名。

不過，集團加大亞洲區投資，財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）指，亞洲財富管理業務人手有所增加，而且未來有可能擴大花紅池以吸納人才。

他指出，隨著今年業務發展，有可能需要加大當前花紅池的假設（We may need to top up our current pool assumptions as the year progresses），又指如果在亞洲財富和投資銀行市場見到更大的競爭壓力，銀行必須能夠作出回應。

集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）亦於投資者會議上指，首季度已在財富管理業務增加600名員工，當中100人來自中國內地，集團目標今年亞洲財富管理業務資產見雙位數增長。

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