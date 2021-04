滙控去年策略目標提出裁3.5萬人,相等於15%人手,今年首季度再減逾千名員工。截至3月底,集團共有全職員工22.4萬名,較去年底減少1,407名。

不過,集團加大亞洲區投資,財務總監邵偉信(Ewen Stevenson)指,亞洲財富管理業務人手有所增加,而且未來有可能擴大花紅池以吸納人才。

他指出,隨著今年業務發展,有可能需要加大當前花紅池的假設(We may need to top up our current pool assumptions as the year progresses),又指如果在亞洲財富和投資銀行市場見到更大的競爭壓力,銀行必須能夠作出回應。

集團行政總裁祈耀年(Noel Quinn)亦於投資者會議上指,首季度已在財富管理業務增加600名員工,當中100人來自中國內地,集團目標今年亞洲財富管理業務資產見雙位數增長。

