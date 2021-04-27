金管局總裁余偉文在論壇上表示，銀行業是引導資金在發展可持續投資的主要金融中介渠道，其透過借貸、投資，及公司實踐影響其他行業參與。

滙豐亞太區行政總裁王冬勝表示，統一的標準在發展綠色金融上十分重要。他又批某些認為在可持續性和增長之間須權衡取捨的人，此想法是錯誤，因此市場須要主權領導。市場須要政府發行綠債來建立綠色的資本市場，及引入相關的措施，包括潛在的稅項。

中銀香港（2388）副董事長兼總裁孫煜認為關鍵在於執行力。銀行不但須可持續發展，亦須在過程中協助其客戶。他又表示，綠色金融產品發行有統一標準非常重要，有助減低「漂綠」(Greenwashing）行為所帶來的市場風險。他指出，香港作為中國與國際市場的橋樑，亦可發展成地區性綠色金融中心。

金管局去年11月與世界銀行集團成員國際金融公司簽訂協議，支持亞洲的商業銀行制定可持續發展的戰略及目標，推動「綠色商業銀行聯盟」，余偉文指聯盟未來會舉辦更多活動，宣揚綠色投資。

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