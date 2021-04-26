【本報訊】傳聞來港上市已久的京東集團（9618）旗下京東物流有新進展，外媒報道該股正尋求周四在香港通過上市聆訊，一旦成功闖關，料5月招股及上市，屆時將成一年內第三間在香港集資的京東系公司；該股2月已向聯交所遞交上市文件。

去年虧損大幅收窄

京東物流早前傳出以400億美元（約3,120億港元）目標估值，集資30億至40億美元（約233億至310億港元），惟近期科網股表現回落，京東物流估值或受壓。信誠證券聯席董事張智威表示，京東分拆物流業務上市消息傳出已久，但現時已經錯失最好的上市時機，「佢喺恒指31000點時上市就最好，估值最高，但其後科技股殺估值、新股氣氛低迷同受其他物流股業績差所影響，導致佢定價降低」。

京東物流2018年進行私募融資25億美元時，當時估值約135億美元，較京東物流傳聞上市估值有明顯差距。若京東物流集資40億美元，京東系一年來已通過IPO籌集近千億港元。

據初步招股文件顯示，京東物流去年首9個月虧損7,122.6萬元（人民幣，下同），按年虧損大幅收窄逾九成；期內收入按年升43.2%至495.07億元；2019年及去年首三季毛利率分別6.9%及10.9%。

事實上，京東物流上市前已有星級投資者，騰訊（700）持股0.24%、紅杉資本中國基金持1.45%股權、高瓴資本持股2.9%等。