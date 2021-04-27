截至0425

美股三大指數個別發展，道瓊斯工業平均指數收報33,984點，升3點或0.01%，標普500指數收報4,186點，跌0.9點或0.02%。納斯達克綜合指數收報14,090點，跌48點或0.34%。

截至2140

美股三大指數開市後仍然窄幅上落，道指跌0.1%至33934點，標指跌0.07%至4185點，納指升0.1%至14152點。

重磅科技股FAANG+MT個別發展，Tesla績後跌2.4%至720.3美元﹔微軟（MSFT）跌0.2%至261美元，表現最為好Amazon（AMZN），市傳現價3438美元的AMZN會拆股。

另一方面，美國房屋市場持續火熱，2月份房屋售價見15年來最大升幅，根據S&P CoreLogic Case-Shiller房屋價格指數顯示，20個主要城市按年升11.9%。

部份賣樓概念股，Oopendoor（OPEN）及Redfin（RDFN）隔晚升近一成後有回吐，最新跌1.6%及0.9%。

截至1930

美股三大指數期貨在大型科技股公佈業績前窄幅上落，道指期貨升0.01%﹔納指100期貨升0.14%﹔標指期貨升0.1%。

其中市值千億至萬億級別個股，包括AMD、德州儀器（TXN）、Visa（V）、Google母公司Alphabet（GOOG）盤前股價靠穩，其中AMD升0.7%至86美元。

物流公司UPS在盤前公佈首季業績，每股盈利2.77美元遠超預期的1.73美元，收入升27%至229億美元，UPS股價盤前飆升6.7%至187.62美元。

另一方面，韓佬家族基金Archegos爆倉事件埋單計數，最新有野村及UBS公佈分別損失29億美元及8.6億美元，事件中主角Bill Hwang對各大銀行造成近100億美元損失。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略