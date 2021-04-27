蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
最Hit
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

新盤混戰｜千望一房以趟門設計 首批30伙短期開價

9小時前
睡房以趟門設計，可以完全拉開變成開放式空間。

市區單幢新盤爆發混戰，繼信置（083）旺角山東街One Soho上周六開價，由內房遠洋集團（3377）發展的煙廠街新盤千望，日前上樓書，今日即公開示範單位予傳媒參觀。

相關新聞：花旗今年首季置業調查：近3分1受訪者料樓市走勢向上

遠洋集團助理銷售總監王維榮表示，千望昨日上樓書，項目全盤 83伙，開放式戶26伙；一房39伙以及一房連書房8伙。將於短期內開價，明日開示位並收票。

王補充，首批價單料提供30伙，主打年輕客群，價錢參考九龍區一手樓，將於5月初開售。對於同區有另一同類單幢盤開賣，王認為近日市場推售節奏加快，市況熱鬧，亦重現排長龍睇樓，對銷情有信心。

相關新聞：第一太平戴維斯：首季四大核心區舖租再跌最多6% 短期仍由食肆主導

旺角千望今日公開一房示範單位，單位以18樓B室為設計藍本，無改動交樓標準，實用面積281方呎，外連22方呎露台及16方呎工作平台。單位入門右側附有鞋櫃，設開放式廚房。廁所位於單位入門左方，屬黑廁。睡房以趟門設計，可以完全拉開變成開放式空間﹔而大門後留有空間收納趟門。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多立即下載體驗

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

關心你飯碗，貼近你生活，即Like「蘋果ATM」FB專頁！
BannerBanner