市區單幢新盤爆發混戰，繼信置（083）旺角山東街One Soho上周六開價，由內房遠洋集團（3377）發展的煙廠街新盤千望，日前上樓書，今日即公開示範單位予傳媒參觀。

遠洋集團助理銷售總監王維榮表示，千望昨日上樓書，項目全盤 83伙，開放式戶26伙；一房39伙以及一房連書房8伙。將於短期內開價，明日開示位並收票。

王補充，首批價單料提供30伙，主打年輕客群，價錢參考九龍區一手樓，將於5月初開售。對於同區有另一同類單幢盤開賣，王認為近日市場推售節奏加快，市況熱鬧，亦重現排長龍睇樓，對銷情有信心。

旺角千望今日公開一房示範單位，單位以18樓B室為設計藍本，無改動交樓標準，實用面積281方呎，外連22方呎露台及16方呎工作平台。單位入門右側附有鞋櫃，設開放式廚房。廁所位於單位入門左方，屬黑廁。睡房以趟門設計，可以完全拉開變成開放式空間﹔而大門後留有空間收納趟門。

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