近日市場焦點落在五一黃金周概念股而忽略了內需股，對於想作中長線部署的投資者，內需股屬進場時機，藍月亮（6993）是其中之一。「藍月亮」品牌誕生於1992年，目前已發展成為中國知名的家庭清潔解決方案提供商，集團研發、生產及銷售多款產品，涵蓋衣物、個人及家居清潔護理三大品類。

根據Chnbrand的分析報告，集團的洗衣液和洗手液C-BPI品牌力指數連續10年穩居第一位；另根據弗若斯特沙利文報告，洗衣液和洗手液分別連續11年和8年穩佔中國市場份額第一。

集團早前公佈首次全年業績，成績符合市場預期，全年錄得收益近70億港元，淨利潤13.09億港元，同比增長21.3%，全年純利率更按年提升3.4個百份點，達18.7%。對於年賺逾十億港元的企業來說，保持高利潤率經已不容易，在去年嚴峻的經營環境下仍見各項利潤率均有提高，實在難得。

此股於去年12月16日上市，昨日收報10.6元，較上市價13.16元低近兩成。此股屬於家具及家居用品板塊，市值約621億港元，可比擬的有敏華控股（1999），市賬率為9.21倍，而藍月亮為5.22倍，反映現價進場具吸引力。

此外，於發佈業績後，安信國際予以「買入」評級，提供目標價為13元，潛在升幅22.64%，同樣得出現價進場具吸引力之結論。

筆者認為，藍月亮的合理市賬率不少於7.5倍，計出每股合理值為16.84元，可作為一年目標價之參考。

聶振邦

獨立股評人

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