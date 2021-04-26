【本報訊】私樓供應放慢，屋宇署公佈，今年2月未有私樓動工，為繼去年12月後再度出現零動工情況，利嘉閣地產數據指出，是次為過去19年有紀錄以來第七次錄得「零動工」的月份，今年首兩個月累計私宅動工量只有85伙，為12年同期新低。

首兩月僅85伙動工

受施工淡季及疫情影響，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，根據屋宇署最新數據，2月全港未有任何私樓動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），為過去19年有紀錄以來第七次。今年首兩個月全港共有三個私樓項目動工，涉及僅85伙。

按地區劃分，港島區所佔單位數量最多，涉及兩個項目、合共43個單位開展施工，佔整體比例近50.6%；九龍區則有一個私宅項目動工，數量42伙，佔整體比率約49.4%；而新界區則暫時未有私宅項目於期內動工。屋宇署2月批出15份建築圖則，其中港島佔1份、九龍佔9份及新界佔5份，包括9項住宅及商住發展、3項工廠及工業發展，以及3項社區服務發展。今年首兩個月，累積有7個項目已落成，涉及1,251伙；當中，2月落成私樓有5個，涉及783伙，相比1月的468伙，上升67%。不過，相比去年首兩個月同期2,313伙落成量，仍下跌46%。

資料顯示，2月份落成私樓中，較大規模為新地（016）旗下屯門御海灣II，涉406伙；其次為同系北角海璇2B的2期及3期，涉351伙；同屬新地的東半山豪宅Central Peak 2期則佔19伙、大坑宏豐臺10號佔6伙及汀九85號佔1伙。