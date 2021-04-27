去年疫情重挫本地經濟，各地封關下零售市況百上加斤，多個核心區吉舖連連。第一太平戴維斯最新報告指，首季四大核心區租金平均錄約5%跌幅，其中有不少食肆趁低逆市擴充；該行預料，短期內仍會由飲食行業主導商舖租賃市場，而各區商舖空置率最快今年第四季才有望改善。

第一太平戴維斯報告顯示，中環、銅鑼灣、尖沙嘴及旺角等四大零售核心區，首季街舖租金按季跌幅介乎4%至6.1%，並自高峯水平回落約74%至80%。不過，舖租回落帶挈不少食肆於各區擴充。

第一太平戴維斯香港商舖租賃部資深董事陳澤鳴指，相信年內核心區商舖空置率將維持較高水平，並持續由飲食及本地消費推動，惟各區空置情況則需待通關、預料最快今年第四季才有望改善。陳續指，近期有不少以本地消費為主的品牌偷步租舖，至於國際品牌最快第四季或明年才有望重臨。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略