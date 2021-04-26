【本報訊】受黃竹坑新盤高價開售帶動，港島二手居屋也水漲船高。有「居屋王」之稱的鰂魚涌康山花園，綠表呎價高見14,524元，打低筲箕灣東濤苑，創港島東未補價居屋呎價新高。

康山花園繼兩房自由市場重上800萬元後，綠表市場更誕新樓王。中原地產楊文傑表示，屋苑8座中層D室，實用面積431方呎，業主綠表叫價638萬元，放盤兩個月終以626萬元易手，呎價高達14,524元，創屋苑綠表呎價新高。新買家為老人家，其家人本身住毗鄰康怡花園，方便照應。康山花園對上一宗同呎數綠表成交為6座中層E室，去年10月僅售552萬元，即相隔半年後，居二造價急彈74萬元或13%。

據土地註冊處資料，原業主1986年僅以29.82萬元購入，持貨35年升值20倍。翻查紀錄，港島東綠表居屋對上一次新高成交，為筲箕灣東濤苑D座高層4室，實用面積516方呎，去年6月以748萬元成交，呎價14,496元。

香港仔中心低市價7%沽

雖然樓市暢旺，但仍有業主為趕移民，不惜減價賣樓。最新一宗見於香港仔中心，三房跌穿800萬元。香港置業郭詠詩表示，香港仔中心P座低層2室，實用面積594方呎，業主移民急放盤，以920萬元放盤四個月後獲區內客接洽，減價130萬元，以790萬元成交，呎價13,300元，低市價約7%。

持有多個收租物業的永倫集團，近年積極減磅套現。資料顯示，柴灣杏花邨36座高層7室，實用面積499方呎，上月以880萬元沽出，呎價17,635元，屬市價成交。資料顯示，單位原由人稱「倫伯」的永倫集團已故創辦人倫志炎持有，1989年以60.3萬元一手買入，持貨32年升值14倍。