「失業貸款」即將正式面世，按證保險公司宣佈，「百分百擔保個人特惠貸款計劃」明起（4月28日）接受申請，為期六個月。失業至少2個月人士，可借指定期內平均每月收入的6倍，上限8萬元。

合資格申請人須為18歲或以上香港永久性居民，在申請貸款時失業至少兩個月，並且可以證明其已失去在香港就業所得的主要經常收入；貸款申請人需要提供從2020年1月到2021年2 月之間至少三個月的工作和主要經常收入證明。

每名申請人的最高貸款額為指定期間內平均每月收入的六倍，上限8萬元；還款期最長六年，可選擇首12個月還息不還本，以減輕即時還款壓力，實際年利率固定為1%，借款人在還款期末或之前還清款項，將獲得退回全部已繳利息。事實上，以1%貸款利息計，亦遠低於市面的稅貸及私人貸款息率。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，會調配額外資源及人手，包括設立24小時熱線電話處理客戶查詢和申請；渣打香港表示積極響應有關貸款計劃，為受疫情影響之失業人士提供經濟支援。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理陳碧蓮表示，會儘快處理相關申請，提供適切支援，協助他們渡過困境，客戶可透過中銀香港手機、網上銀行及中銀香港網頁申請及上載所需文件、致電或前往分行提交申請。

眾安銀行加推現金回贈 可抵銷半年利息支出

暫時唯一參與計劃的虛銀眾安銀行更加推優惠，該行零售銀行聯席主管冼迪雲指出，新開戶及成功申請失業貸款，可額外獲400元現金回贈，約有數千名額，以借款8萬元計，可抵銷半年利息。

他續指出，現有客戶推介朋友成功申請百分百擔保個人特惠貸款計劃，推薦人可獲200元現金回贈，不設上限，而借款人則可獲額外100元現金回贈。他又引述統計處數據指出，本港現時約有26萬人失業，較多涉及建築、餐飲業界，估計今次有較多申請來自相關業界。

現階段可於該行網頁預先登記，下周初則可於其APP申請及提交文件，料整個申請流程僅需5至10分鐘， 3至4日會有審批結果。

對於在失業貸款基礎上加推現金獎賞優惠，該行行政總裁許洛聖解釋，希望可以推廣虛擬銀行及幫助客戶度過難關，笑言「獲客」並非主要目標，不過，亦希望本港多達26萬失業人士會考慮使用該行服務。截至上月24日，眾安開業一年已獲客30萬人，許洛聖透露，現時每日吸新客1000人，有信心保持此上客量。

首階段10間銀行參與

參與計劃銀行包括滙豐、中銀香港、渣打、恒生、東亞、大新、上商、信銀國際、建設銀行（亞洲）、工商銀行（亞洲）。此外，集友銀行及眾安銀行將於5月接受申請，按證保險公司指出，將陸續有貸款機構加入，有關名單和日期待確定後公佈。

財政司司長陳茂波表示，疫情對香港經濟造成沉重打擊，勞工市場面對嚴峻挑戰，計劃旨在為失去主要經常收入的人士提供輔助性質的財政選項，協助他們應對暫時的困難。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略