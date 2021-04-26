【本報訊】政府發放5,000元消費券進入最後直路，4間營辦商積極籌備。過往八達通被指儲值額上限或對發放消費券構成局限。

分階段自動提升

該公司經研究後，落實本周四（4月29日）起，會將儲值限額仍為1,000元的八達通，分階段於不同渠道自動提升至3,000元，用家仍可隨時按需要自行決定其增值金額。

八達通表示，在2019年12月1日之前發出的八達通產品，儲值限額為仍為1,000元。不過用戶可於第一階段本月29日起，經不同渠道，包括在八達通App查閱紀錄及餘額、增值八達通、及領取公共交通費用補貼時，拍卡令儲值額上限自動提升至3,000元。

若不使用以上服務的用戶，5月16日起第二階段，於7-Eleven、OK便利店和惠康超級市場的分店增值、或成功領取公共交通費用補貼後，儲值限額亦會自動提升至3,000元。

另外，有消息人士指，政府暫時屬意分兩期發放消費券，第一期發放3,000元，暫定隔數月後再發放餘下2,000元，並容許累積使用。若要累積使用消費券，只能選擇AlipayHK、WeChatPayHK及Tap&Go，而八達通儲值額上限3,000元，則有機會分批領取。另有指政府擬擴展消費券適用於公共交通工具，由於在細節上朝令夕改，業界略有微言。