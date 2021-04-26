量變導致質變，量從何來？睇兩個總金額。自疫情爆發後，去年特朗普推出2.2萬億（美元，下同）經濟刺激法案；年底，再推9,000億；今年拜登上場後推1.9萬億經濟刺激法案。1年時間，5萬億。仲未計拜登稍後準備推2.25萬億的8年基建計劃。

聯儲局金融海嘯後3次QE規模，QE 1的1.6萬億；QE 2的6,000億；QE 3約1.7萬億。5年半時間，約3.9萬億。對比之下就睇到，疫情下美國掟錢出街有幾急同幾狠。美國印銀紙，然後美元萬劍歸宗，係過去50年來美國收割全世界的不二法門。如今掟錢既急且狠，再純情都不會相信美國單靠國內加稅可解決債務問題。然而，全球局勢出現了新的變化，要剪全球羊毛不易。

中共對全球局勢的最新判斷係「東升西降」，東方冒起，西方衰落。判斷對或錯要將來先知道，只係當有這種判斷，意味往後中共對外拓殖之心只會增不會減。要回到過去韜光養晦，低調地學習西方先進一面，不可能。

Tesla事件是一個側面，多少反映中共認為佈局20年，中國供應鏈及世界工廠並非你話要取代就旦夕可以取代，就算面對疫情後這種大重置時機。若奈中共唔何，就要跟中共規矩，如此美國主導的國際秩序將逐步被蠶食。

中美俄歐日各有盤算

美國獨強的國際秩序正受到挑戰，每一個大國莫不思考藉此天下失序之際，應該站在甚麼位置，如何運用時勢。

俄羅斯，上一次冷戰輸到聯邦解體的盟主，現下仍隱藏其真正想法，將是今次東西對峙的最大變數。

歐盟，曾在人民幣加入SDR權重一事讓利，欲借中國崛起削美國獨強之勢，進佔中國市場，但不欲接受中共規則。

日本，二戰後雖躋身世界最強經濟體前列，卻一直無法回復正常國家地位。

此三者於中美雙雄逐鹿期間各謀其志，是為天下五局。

中共認為只要時間夠長，最終會追上，此為時；西方衰落，東方冒起，此為勢。時勢在我，今日不取，更待何時。美元霸權雖建基於美國霸權，但兩者相輔相成，缺一不可。

中共要挑戰美國主導的國際秩序，不可能不觸及美元霸權。美元霸權的弱點在特里芬難題，而特里芬難題的觸發點在美國霸權轉弱。所以這注定是開始了就無法停止的大爭之世，在中美橫陳的主軸上，每一國、每一地乃至每一人都在探索謀求自己的新位置，不存在眷戀往昔懷念過去的空間。

Mr. Tregunter