Tesla周一公佈第一季度業績，包括按美國通用會計準則計算4.38億美元季度純利（折合約港幣34.16億元）。和過往一樣，Tesla利潤受到了環境監管積分銷售的推動。但本季度出現了一個新情況，Tesla列出Bitcoin貢獻1.01億美元收入。

今年2月，Tesla宣佈斥15億美元購買Bitcoin，並表示它可能會繼續更廣泛地投資於加密幣，令加密幣市場掀起波瀾。

周一Tesla指在截至2021年3月31日的期間，Bitcoin賣車為公司盈利產生了1.01億美元的「積極影響」。其第一季度的現金流量表上，則有15億美元的「數字資產」入賬，以及本季度2.72億美元的數字資產銷售收益。

Tesla CFO Zachary Kirkhorn在電話會議上說，「Elon和我正尋找儲存（非即時要獲取回報的）現金的地方」，「事實證明，Bitcoin是一個很好的決定，是一個很好的地方，可以停泊我們一些沒有用於日常運營資金……並能夠獲得一些回報。」Kirkhorn補充說，雖然他們對Bitcoin市場的流動性感到滿意，「我們的意圖是長期持有」。

Tesla現在接受部份地區用戶以Bitcoin買車。

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