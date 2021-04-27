截至上星期日，比特幣由64,000美元高位跌穿50,000美元大關，其他加密貨幣亦連帶急瀉，彭博分析指其下瀉可能受多項利空消息影響，包括土耳其央行推行針對加密貨幣的禁制；美國財政部主張打擊以加密貨幣洗黑錢行為的傳言；中國政府推行數字人民幣及限制內蒙古「掘礦」。以上種種彷彿印證了加密貨幣界最深處對於立法機關施禁的恐懼，繼而導致價格急挫。

究竟各國政府可否限制加密貨幣的流通？現時各國政府及其央行大多主張釐訂有關加密貨幣的法例與規則，而土耳其政府屬於少數立例禁制加密貨幣的國家。加密貨幣的出現的確引起各國關注，特別是其對於法定貨幣及固有金融系統的衝擊。

土耳其政府亦因法定貨幣里拉的地位受到挑戰，其國民紛紛將持有法定貨幣兌換成比特幣。不少專家皆指出，禁制加密貨幣在執行上具一定難度：加密貨幣去中心化的特性既是各國憂慮的原因，同時亦是國家機構難以限制其發展的理由，特別是歐美國家，在現有的法例框架之中難以推出行之有效的方案，隨大型機構紛紛進場，大眾的認受性亦會成為各國施禁的阻力。

另一方面，市場價格亦反映對央行數碼貨幣（Central Bank Digital Currency，CBDC）的憂慮，其中又以中國為首的數字人民幣最受市場關注，但央行數碼貨幣的發行權在央行手中，因此，CBDC未必能滿足到市場對抵抗貨幣貶值之需求。除了中國之外，各國央行都積極研究CBDC的可能，但發展CBDC並非求快，而是求準，特別是CBDC由央行發行，可能會引發人們爭相提取商業銀行的法幣，影響經濟穩定，因此筆者相信各國對CBDC的態度會較審慎，其發展方向亦會靠攏數碼付款並與法定貨幣並行，與加密貨幣的定位相距甚遠，比特幣因其稀缺的特質而作為避險工具和價值儲存而備受追捧；相反CBDC更可能發展為日常交易流動的付費方式。

相對環球經濟，數字人民幣對香港造成的影響可能更甚，港府對加密貨幣的監管很可能會參考中國的方針，假若中國收緊管制，不難相像港府亦會仿傚，令香港的散戶更難入市，香港更可能與這項科技失之交臂。除此之外，數字人民幣很可能會取代現有的支付寶和微信支付，對本地零售業的影響亦難以估計。

總括而言，市場對於加密貨幣的憂慮實屬正常，而加密貨幣作為虛擬資產的發展方向基本上不變，惟投資者亦需要謹慎觀察各國針對加密貨幣的法規與條例，同時做足個人的風險評估。

加密高總經理高瀚

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