【本報訊】一手市場升溫，發展商齊加推搶客。由內房路勁（1098）夥拍平安不動產資本及港鐵（066）合作的黃竹坑港島南岸1期晉環，即使戶戶叫價逾千萬元，短短三天仍勁收逾3,000票，昨首度加推80伙，折實平均呎價終突破3萬元大關，部份單位加價逾3%。中原地產李巍表示，晉環收票反應熱烈，投資者比例高達五成，內地客亦佔兩成。

晉環昨加推2號價單，涉80伙，包括30伙兩房及50伙三房，實用面積572至921方呎，價單定價2,068.1萬至3,955.1萬元，呎價34,324至46,531元。維持最高18%折扣優惠，折實售價1,695.9萬至3,243.2萬元，折實呎價28,145至38,155元。以價單計，整批單位市值約23億元。

低一層反貴63萬

整張價單折實平均呎價31,652元，較首批均價29,689元提價約6.6%，並出現「樓下貴過樓上」。如1A座9樓C室新貨，實用面積612方呎，屬兩房兩套間隔，定價2,147.4萬元，呎價35,088元；對比上周五公佈首張價單內的1A座8樓C室，定價2,084.8萬元，呎價34,065元，四日之內，低一層單位反而賣貴62.6萬元，加幅3%。

路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫指，撇除景觀及座向等因素，第二批單位屬原價加推，最快明日公佈首輪銷售安排，料本周末開售。市場消息指，項目首三天累收約3,000票，以兩批共240伙計，超額認購逾11倍。此外，Miele香港及澳門區行政總裁林祖勤指，項目引入品牌全新一代的Generation 7000嵌入式廚房家電系列；包括全數單位均備有該系列的蒸煮功能嵌入式家電，其中標準單位備有三合一蒸焗爐，而特色單位則更備有嵌入式蒸爐及焗爐。

One Soho加推33伙

市區新盤戰況激烈，信置（083）旺角One Soho昨加推33伙應市，折實平均呎價約2.29萬元，較首批貴約6.5%。信置營業部集團聯席董事田兆源指，One Soho最新加推33伙單位，折實平均呎價為22,951元；整批單位加幅約2%，加幅主要反映單位樓層及景觀等因素。市場消息指，項目暫收580票，以兩批共101伙計，超額近五倍。One Soho第二張價單涉及33伙一房單位，扣除最高14.5%折扣優惠，折實售價約640萬至744.7萬元，折實呎價22,185至24,168元。

會德豐啟德Grande Monaco 1A座36樓A室四房戶，實用面積1,349方呎，連297方呎私家天台，昨以5,464.7萬元易手，呎價40,510元，創整個Monaco項目售價及呎價新高。