瑞銀（UBS）公佈首季純利18.2億美元，按年升14%，勝市場預期16.3億美元，惟Archegos爆倉事件影響多達7.74億美元（約60億港元）收入。

期內，營業收入87.05億美元，按年增10%。值得留意，Archegos爆倉事件使股票業務收入減少20%，若無此事發生，收入有望增長48%；其所帶來的收入衝擊約7.74億美元，拖累純利減少4.43億美元。

按業務劃分，全球財富管理部門營運收入貢獻48.48億美元，稅前利潤14.1億美元；個人及企業銀行部門收入10.37億美元，稅前利潤3.89億美元；資産管理部門收入6.37億美元，稅前利潤2.27億美元；投資銀行部門收入22.73億美元，稅前利潤4.12億美元；集團功能部門（Group Functions）損失9,000萬美元，稅前虧損擴至1.39億美元。

瑞銀表示，在老虎系對沖基金經理Bill Hwang的家族辦公室Archegos爆倉後，該行正檢查機構經紀業務的客戶，並對其風險管理流程進行「詳細審查」。

另外，野村公佈因Archegos爆倉事件，使首季入賬損失高達2,457億日圓（約177億港元），淨虧損1,554億日圓（約112億港元），去年同期僅虧損345億日圓，創2008年金融危機以來虧損最嚴重。

野村表示，已結束Archegos超過97%的持倉，餘下約620億日圓的損失將於今個財政年度入賬。

Archegos造成華爾街投行損失慘重，瑞信虧損最嚴重，首季虧損44億瑞士法郎，預計次季再損失至少6億瑞士法郎，合計逾424億港元。野村以2,457億日圓虧損緊隨其後，摩根士丹利則虧損9.1億美元（約71億港元），瑞銀虧損7.74億美元，高盛集團及與德意志銀行未有損失。

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