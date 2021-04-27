蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
最Hit
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

家族基金爆倉｜UBS受累Archegos損失60億 股票收入減兩成 野村損失達177億

10小時前
瑞銀（UBS）公佈首季純利18.2億美元，按年多賺14%，惟Archegos爆倉事件影響多達7.74億美元收入。

瑞銀（UBS）公佈首季純利18.2億美元，按年升14%，勝市場預期16.3億美元，惟Archegos爆倉事件影響多達7.74億美元（約60億港元）收入。

相關新聞：家族基金爆倉｜瑞信因Archegos及Greensill事件被起訴

期內，營業收入87.05億美元，按年增10%。值得留意，Archegos爆倉事件使股票業務收入減少20%，若無此事發生，收入有望增長48%；其所帶來的收入衝擊約7.74億美元，拖累純利減少4.43億美元。

按業務劃分，全球財富管理部門營運收入貢獻48.48億美元，稅前利潤14.1億美元；個人及企業銀行部門收入10.37億美元，稅前利潤3.89億美元；資産管理部門收入6.37億美元，稅前利潤2.27億美元；投資銀行部門收入22.73億美元，稅前利潤4.12億美元；集團功能部門（Group Functions）損失9,000萬美元，稅前虧損擴至1.39億美元。

相關新聞：家族基金爆倉｜瑞信再拋售Archegos爆倉股 涉資21億美元 野村收緊客戶融資

瑞銀表示，在老虎系對沖基金經理Bill Hwang的家族辦公室Archegos爆倉後，該行正檢查機構經紀業務的客戶，並對其風險管理流程進行「詳細審查」。

另外，野村公佈因Archegos爆倉事件，使首季入賬損失高達2,457億日圓（約177億港元），淨虧損1,554億日圓（約112億港元），去年同期僅虧損345億日圓，創2008年金融危機以來虧損最嚴重。

野村表示，已結束Archegos超過97%的持倉，餘下約620億日圓的損失將於今個財政年度入賬。

Archegos造成華爾街投行損失慘重，瑞信虧損最嚴重，首季虧損44億瑞士法郎，預計次季再損失至少6億瑞士法郎，合計逾424億港元。野村以2,457億日圓虧損緊隨其後，摩根士丹利則虧損9.1億美元（約71億港元），瑞銀虧損7.74億美元，高盛集團及與德意志銀行未有損失。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多立即下載體驗

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

UBS野村Archegos
關心你飯碗，貼近你生活，即Like「蘋果ATM」FB專頁！
BannerBanner