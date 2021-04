全港首間虛擬保險公司保泰人壽(Bowtie)成立兩周年,宣布已為3萬名港人提供總額達100億元的保障額。

有份出席記者會的前財政司司長、Bowtie資深顧問曾俊華表示,已接種兩劑BioNTech疫苗,笑言感覺良好「無事」,又謂因為接種中心地點方便而選擇BioNTech疫苗。

曾俊華在開場發言時表示,今天的香港,每份微小力量都有自己的影響力,而每個持份者都要細心聆聽,聽聽市民的意見和憂慮,要多在港人角度思考,才有能力回應需求,疑似寄語今天的特區政府。

曾俊華又引用歌手Leonard Cohen歌曲Anthem的歌詞:「There is a crack, a crack in everything That’s how the light gets in(所有事物都有裂縫,亦正因如此光可以透進來)」,指相信越簡單越要用心做,望團隊保持樂觀、積極、好奇,記住「初心」,似鼓勵港人。

望兩年內累積千億保障額

Bowtie創辦人陳鯤宇表示,公司去年的生意額升了十倍,估計原因是疫情期間公司網站新增不少醫療資訊,瀏覽量由20萬激增至200萬,加上公司提供網上平台讓客戶在家也能安全買保險。

他說,即使香港去年的醫療通脹達9%,公司亦沒有加保費,而且是連續兩年沒有加價。他說,根據食衞局的數據,截至本月1日,該公司提供予大部分年齡層的自願醫保標準計劃,保費都是市場上最低,可幫客戶節省約3成支出。

另一創辦人顏耀輝表示,上個月的銷售額是有史以來最高,公司有信心在不久將來做到收支平衡,目標是保持每月20至30%的增長,並在一兩年內累計為港人提供1000億元的保障額。

