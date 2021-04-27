花旗銀行公布本港2021年首季置業意向調查結果，調查結果顯示，近三分之一受訪者預期未來一年樓價上升。

花旗銀行委託香港大學社會科學研究中心，以隨機抽樣電話訪問形式，2021年3月訪問超過500名香港市民。調查結果顯示，2021年首季，，7%受訪者認為是置業好時機，而17%受訪者表示有興趣置業。按調查結果作推算，有超過45萬人於今年2至3月曾經參觀樓盤，按年上升近5成。

報告指，今季受訪者對未來一年樓價展望明顯向好，有 33%認為樓價將上升，有 47%預期樓價維持平穩，兩者數字分別比去年四季相應數字為多。而整體看淡樓市的受訪者比例，亦由上季的36%下跌至今季的 20%，反映受訪者對樓價發展回復信心。是次調查於今年3月份進行，儘管當時疫情反覆變化，確診數字更一度回升，卻未見受訪者置業意欲受挫，反而對樓價發展抱持正面展望，反映市民已適應疫情週期性的變化，

花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊指，。認為2021年首季是置業好時機的受訪者比例，比疫情前持續處於較高水平，置業意欲維持平穩，甚至有更多市民最近曾參觀樓盤。即使疫情偶有反覆變化，不少市民仍預期樓價在未來一年會上升，對樓市發展恢復信心。隨著疫情有逐步放緩的趨勢，經濟有望進一步復甦，有條件釋放累積以來的置業需求。

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