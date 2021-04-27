自《港區國安法》頒佈，以及政府聲言完善選舉制度，落實愛國者治港後，香港移民潮有增無減。隨移英BNO簽證計劃實施，吸引大批港人移居英國，錢跟人走，有研究報告指出，出走港人將出售的物業價值，或高達1,500億元。

Bloomberg Intelligence彭博行業研究發表報告指，2021年香港將有約1.31萬至1.63萬個家庭通過BNO途徑移居英國，佔私樓家庭的0.9%至1.1%。假設每個家庭有4人，即估計有5.24萬至6.52萬港人移英。如果他們全部出售自己物業，用以支付當地生活費，單計2021年便有機會套現約1,500億元。

有地產代理向本報記者透露，今年農曆新年前後的確突然湧現一批移民放盤，賣家主要為移民家庭，由於父母想趕及今年9月到英國開學，因此急於放售，盤價由800萬元至1,500萬元，佔放盤量約1成，而業主的議價空間較大，平均願意減價2%至3%。根據中原數據，其平台4月份的住宅放盤量較去年同期大增48%，共有3萬多個住宅物業放售。

截至2020年12月29日，全年二手私人住宅買賣登記暫錄約4.1萬宗，涉約3537.1億元；如果移民盤以1,000萬元作參考，《彭博》推算的1,500億元的物業總值，即是將有近1.5萬個樓盤放售，數量佔去年全年二手物業成交量約37%。

《彭博》指出，移民人數急升，並不代表香港地產市場會陷入深淵，因為有買家正在吸收市場上增加的供應，據中原估計4月二手住宅交易量將有望達23年高位，達500億元。

美聯物業早前發表過研究報告指出，綜合土地註冊處數據，一手私宅個人買家登記中，以內地拼音作註冊姓名的「新香港人」買家，佔個人買家於香港一手私宅註冊量比率，由2020年第2季的低位約8.7%，連升3季，升至2021年首兩個月約10.5%。與此同時，首兩個月內地買家購買香港一手私宅錄得的宗數，亦按年升約3成。美聯認為，年內未能通關，樓價升幅將限於單位數之內，預計全年樓價升約8%；若成功開關，將可進一步刺激交投，樓價升幅可達10%或以上；而工商舖市場亦有機會價量皆從谷底回穩。

美聯住宅部行政總裁布少明表示，不少「新香港人」都會買樓，價位由2,000萬至3,000萬元均有，有部份成交金額更加過億，「有不少內地新移民，在未取得香港身份證之前，已經開始睇定樓，待一取得身份證後便即刻入市。」

資深投資者林一鳴相信，移英港人會是較年輕一輩，20餘歲的「黃絲」，估計大部份不會擁有很多資產，至於已經事業上較有成就的一班，相信這批「藍絲」又不會輕易放棄現時職位移民，因為當地未必可以賺到相同薪金，因此他估計移民盤未至於會大規模及持續地出現。

早前英國內政部估計，BNO港人簽證開放5年內會有約29萬港人移英和約13.8萬人申請簽證，而英國《泰晤士報》4月16日報道，至今已有逾3.5萬人申請BNO簽證，即每周平均逾3,000人申請，申請個案的增長比英國政府估計快，《彭博》推算今年有5.24萬至6.52萬港人離港，與其他估計相若。

根據政府統計處公佈，2020年香港17年來首次再出現人口下跌，去年的淨移出人數為39,800人，其中10,100人為單程證持有人移入，但其他香港居民淨移出達49,900人。上述彭博報告估算的僅為移英數字，未計及移居其他國家或地區的港人情況。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略