市場監管總局昨公佈，根據舉報依法對美團（3690）實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。參考阿里巴巴（9988）反壟斷案，市場相信是次罰款對美團收入沖擊不大，但內地網民已瘋狂轉載報道，形容美團遭查是「大快人心，民心所向」、「美團有難，各方點讚」。美團最新升1.3%，報309.2元。

內地網民紛紛表達支持美團反壟斷案，揚言「終於來了，多少小企業的福音」、「等了好久終於等到今天」、「出來混的，總是要還的」等。有網民指出，不容許用戶選擇就是壟斷，並轉載一張截圖，點名淘寶、餓了麼及盒馬鮮生均沒有微信支付，京東亦沒有提供支付寶；亦有網民提醒當局也該調查餓了麼，更稱如果需要證據，能提供截圖。

不少商戶都是美團受害者，有網民批評「美團真的很霸道，商家進入你這個平台，抽成比例年年提高就不說了，商家開店做不做活動、開不開通美團會員完全是商家的自願選擇不是嗎？」，指責美團隨意操縱修改商家後台，但成本都要商家自行承擔，「是誰給你這樣的權利？」

網民「人生都是戲」指自己也被美團弄得店舖關閉，批評美團抽佣太高，而且加入另一外賣App餓了麼後，就拒絕他加盟美團，需要再申請新營業執照，但美團刻意屏蔽其流量，外賣訂單量下降，最終店舖被迫倒閉。

不過，亦有網民力撐美團，稱美團要購買多個支付平台的服務，手續費也高，質疑「要求美團必須支持支付寶的，支付服務費你出嗎？」

去年7月底，用戶在使用美團支付時發現，美團月付和銀行卡支付置頂優先選擇，微信支付、ApplePay亦出現在選擇列表上，卻沒有顯示支付寶。同年10月29日，根據北京知識產權法院民事案件代替通知書（2020）京73民初888號顯示，王某起訴被告北京三快科技有限公司，涉嫌濫用市場支配，美團遭遇反壟斷訴訟，北京知識產權法院已立案審理。

美團昨（26日）傍晚發通告作自願公告，收到市場監督管理總局發出的調查通知書，告知其已根據《中華人民共和國反壟斷法》對公司展開相關調查。公司將積極配合調查，嚴格落實相關規定，目前公司業務一切正常。

根據現行反壟斷法，罰款將為上一年度銷售額的1%至10%，去年美團總收入為1,148億元人民幣（下同），意味罰款上限或為114.8億元；如只考慮外賣業務收入，則罰款上限為66.3億元。若參照阿里的4%罰款水平，美團或被罰46億元；只計外賣收入則是26.5億元。

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