滙控（005）公佈首季業績，好過市場預期，但沒有派發股息，因此，股價僅上升2％。滙控不派息應該是在預期之內，因為上一次滙控宣佈業績及派息時已說過，將不再每季派息，改為半年派息一次。現在，股民關心的是半年派息會不會派足兩次季息的總和？

過去數年，滙控每季派息0.1美元，半年息會不會派0.2美元？去年，滙控宣佈不派息之前，是高息股，一場疫情改變了滙控的派息習慣。如今，美資國際銀行多已創新高，滙控算是遠遠落後。如何追落後是滙控高層今後的考驗，滙控管理層也一定清楚明白派息的重要性，派息對維持股價的重要性。去年，一聲不派息，股價由45元水平跌至30元，一恢復派息，又回到45元，像過去一樣每年派息4元，股價就可以輕易升上60元、70元。

去年，滙控不派息是英國政府不讓滙控派息，如今派息不派息、派息多少，是否每季派息，是滙控管理層的決定，如果選擇不派息，投資者必會有諸多的猜想，猜想滙控的現金流是否出了問題……。

4月22日，建滔集團（148）的大股東張國榮配售1,941萬股，套現8億元，配售價較4月21日收市價折讓7％，之後3個交易日，股價已收復這7％的折讓比率，回到配售前的水平，準備再挑戰歷史高位。

理論上，大股東配售套現是利淡因素，不過，8億元的配售額相對於510億的市值，是微不足道，而且，一個非常大的可能是承接這次配售的人是一群炒家，有了一批貨在手上，也更方便炒高股價。因此，短炒的價值突然上升，而且亮麗的業績加10倍的P/E值，短炒之後也是不錯的中期投資對象，當然，也不該忘記其正在創新高的子公司建滔積層板（1888）。

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