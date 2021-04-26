科技股流年不利，繼反壟斷、長債息後，又到「富人稅」衝擊！

美國總統拜登競選時已提出加稅，據報周三佢會喺國會宣佈加稅。當中，有錢人嘅資本利得稅由20%上調至39.6%，連同現有投資收益附加稅3.8%，投資者嘅聯邦資本利得稅最高將達43.4%，可能引發高估值科技股拋售潮！

抗疫救市，拜登拋出1.9萬億美元紓困法案、2.3萬億美元基建法案，要錢埋單就由加稅埋手。市場點睇？高盛指出，歷史表明，資本利得稅上調前，股價會下跌、股票配置會減少。事實上，上年3月中至今，以科技股為主嘅納指累升一倍，投資者喺加稅生效前沽貨獲利唔奇。

不過，拜登嗌價39.6%，似係「開天殺價、落地還錢」，最終加幅可能中間落墨，加到28%，或特朗普減稅前嘅25%。除咗有錢人，拜登亦向企業同企業海外分支加稅。美銀推算，股市整體EPS將下降7%，科技股最受打擊。據監管備案文件，科技業每年或多繳稅數十億美元。

美股急跌一日即收復失地，市場憧憬拜登新一輪萬億美元刺激經濟計劃，兼賭「富人稅」唔易過關。周一港股高開低走，跌0.4%。後市聚焦美國周三拜登國會演說、聯儲局議息，都喺香港時間周四見光，撞正港股期指結算，兼北水截流一周。有乜唔對路，準備Sell in May。

疫情反覆，印度最為嚴峻。印度係原料藥生產大國，同中國係兩大供應國，若印度因疫情停產或外國暫停入口，中國藥廠料將受惠。

本港上市涉及原料藥嘅藥股，包括石藥（1093）、聯邦制藥（3933）、新華藥業（719）。另外，BioNTech夥拍復星醫藥（2196）嘅疫苗，快於中國面市，亦可留意。

割柑人