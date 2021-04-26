【本報訊】外電引述銷售文件顯示，藥明生物（2269）大股東WuXi Biologics Holdings計劃配售9,800萬股佔已發行股本2.33%，每股作價105至108元，較昨日收市價折讓5.92%至8.54%，套現102.9億至105.84億元。配售後， WuXi Biologics持有藥明生物股權由8.43億股或20.01%股權，降至7.45億股或17.68%。

上市至今股價升16倍

藥明生物自2017年6月上市招股時，大股東已進行減持，另包括今次在內合計進行11次較大幅度的減持，以及逾120次小型減持，已累計套現最多超過710億元，加上上市之後的四次配售合計集資274.69億元，合計已向市場「抽水」逾980億元，猶如超級抽水機。

其中，今年1月大股東已經以96.5元減持1.02億股，套現98.43億元；另外在2月，亦已經進行一次配售，集資132.16億元，加上今次的集資，即在不足四個月內，合計減持及套現逾330億元，已較去年多次減持及一次配售，合計套現的311.39億元為多。

不過，以上的減持仍然無阻其升勢，考慮到去年11月的一拆三，其自上市以來的升幅已達15.72倍，且去年9月被列為恒生指數成份股；截至昨日為止，佔恒生指數比重為3.06%，為指數第十一大成份股。

藥明生物昨收市報114.8元，跌0.18%，市值4,838.18億元。