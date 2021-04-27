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新盤成交｜瓏珀山四房賣3,005萬創新高

9小時前
沙田瓏珀山最新連沽6伙單位，其中一伙四房戶以3,005萬元售出，創項目新高。

多個新盤鬥得如火如茶之際，不少項目餘貨亦屢錄新高成交。其中新地（016）沙田多石街豪宅盤瓏珀山最新以招標形式連沽6伙單位，其中一伙四房戶以3,005萬元售出，創項目新高紀錄。

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瓏珀山透過招標形式，連環售出6伙單位，其中Crown Tower 22樓A室，實用面積1,502方呎，屬四房間隔，以3,005萬元沽出，創項目成交金額新高；呎價達20,007元。至於是次6伙單位，成交金額介乎1,972.2萬至3,005萬元。

御海灣II周六次輪發售82伙

另外，同系屯門御海灣II剛上載次輪銷售安排，在本周六（5月1日）早上起發售82伙，單位實用面積介乎299至501方呎，包括11伙一房、33伙一房連儲物室、30伙兩房及8伙特色。用60天付款方式最高折扣22%，折實價567.8萬至869.48萬元，呎價17,192至20,310元，折實平均呎價18,809元，市值逾5.5億元，本周五截票。

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御海灣II上周六開賣129伙，其中1伙招標，即日賣出117伙。

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