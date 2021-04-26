【本報訊】男歌手及填詞人藍奕邦或相關人士，早前以3,430萬元購入九龍灣商廈南豐商業中心單位後，新近將手持的大坑豪園沽出，以7,028萬元售出，持貨12年，勁賺逾4,200萬元。

屬大坑老牌豪宅之一的豪園，B座高層單位，實用面積約2,560方呎，本月以7,028萬元沽售，呎價達2.74萬元。按土地註冊資料顯示，單位2009年由藍奕邦與其父親藍兆文以2,800萬元購入，是次沽貨賺4,228萬元，升幅1.51倍。樓齡已達56年的豪園，屬區內高齡豪宅，因實用率高達85%，受用家追捧。曾居於豪園的業主或租客不乏城中名人，如前民政事務局常任秘書長李麗娟、歌星郭富城，歌星陳慧琳亦曾購入豪園單位予其母親居住。

春回堂上環舖1.35億易手

中環老字號涼茶舖春回堂位於中環閣麟街的地舖開業已逾百年，其家族成員近期以1.35億元沽出上環威靈頓街地舖。春回堂或相關人士2011年透過立佳有限公司，斥資約9,800萬元購入上環威靈頓街97號威利大廈地下H號舖，曾以月租32萬元租予食肆，該舖剛以1.35億元沽出，持貨10年，升價38%，賬面賺3,700萬元；若以一碗龜苓膏售40元計算，賺價幾近銷售92萬碗龜苓膏價錢。

此外，香港浸信會醫院持有的九龍灣企業廣場1期2座7樓及3座7樓，共以1.62億元易手，以樓面約26,078方呎計算，呎價約6,212元。原業主浸信會醫院2012年8月以1.36億元從中原地產創辦人施永青手上購入，持貨近九年，是次沽貨賺約2,600萬元，升20%。新買家透過兩間不同公司購入，惟登記註冊董事黃樹雄，與亮碧思集團總裁同名，料屬同一人。