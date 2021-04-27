《路透》報道，TikTok母公司字節跳動為解決歐盟就青少年用戶的私隱及安全憂慮，計劃容許當地調查員及政策制定者觀看其團隊的内容管理工作、推薦技術運作，以及公司會如何處理數據。

TikTok指，將開設歐洲透明度及問責中心（European Transparency and Accountability Centre），並於一年後在愛爾蘭成立設施。

TikTok擁有超過1億歐洲用戶，疫情令TikTok變得更受年輕人歡迎。TikTok信任與安全主管Cormac Keenan表示，公司意識到他們有責任去獲得社會及大衆的信任。

歐盟消費者團體於2月接獲多宗投訴，内容有關TikTok涉嫌違反歐盟的消費條例，以及未能就隱藏廣告和不當內容影響方面保護兒童。

在美國，有議員指控TikTok向中國政府分享其用戶數據，但TikTok否認指控，指數據儲存在美國，而中國對數據不具有管轄權。

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