美國企業呢個星期進入業績高峰期，目前已派第一季成績表嘅美企當中，超過8成公司每股收益好過預期，如果呢個比例維持到業績公佈期完結，將會成為自2008年表現最高嘅一季度。

雖然標指跟納指齊創新高，但隔晚港股ADR及夜期均見下跌，美團（3690）因為遭到內地調查涉壟斷行為，股價喺ADR跌逾4%，睇嚟今日股價或重返300水平之下。而藥明生物（2269）主要股東減持套現，以每股配售價107元配售1.08股，套現逾115.56億元，配股價較昨日收市價折讓6.79%，接近上限範圍，反映市場反應不俗。預計今日港股偏軟，恒指又重返29,000樓下，暫時大市表現仍反覆，投資者暫未宜進取。

中國東方教育（667）宣佈原先招股章程所披露所得款項淨額的約45%預計主要用於為在北京、上海、廣州、成都及西安建設五大區域中心而購買土地和建築設施，經考慮集團之業務環境及發展後，建議更改所得款項淨額用途，將約45%預計主要用於為在北京、上海、廣州、成都及西安建設五大區域中心，或喺集團嘅主要招生省份城市建設省級教育基地而購買土地及建築設施。

更改集資款用途後，對公司業務發展並無負面影響，集團一直致力於中國提供最優質嘅職業技能教育。集團致力持續拓展業務、校園及中心網絡，並強化集團嘅市場地位。而今戈次更改集資額用途，除五大區域中心外，亦可能喺其休省份城市開始教育基地，對本身核心業務發展並無抵觸。尤其喺人口密集省份中，超過500萬人口嘅城市開展業務，呢啲城市對烹飪技術、信息技術及互聯網技術、汽車服務技術以及時尚美業等有巨大潛力，但未得到滿足需求。除了上述4個行業領域外，東方教育亦計劃擴大業務，令集團嘅課程更多樣化，以應對行業趨勢及市場需求。

而上月習主席對職業教育工作曾作出重要指示，強調喺全面建設社會主義現代化國家新征程中，職業教育前途廣闊、大有可為。作為全國最大嘅職業技能教育供應商，東方教育預期可受惠政策供給，現價買入，跌穿17.5元止蝕，博升穿20元再創新高。

古天后

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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