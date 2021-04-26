【本報訊】美國將於聯儲局本周二及周三議息，另市場仍在消化總統拜登有意上調資本增值稅的消息，三大指數盤前個別發展，開市後均報捷，直指昨晚10時許，標指報4193點，升0.31%；道指升0.24%，報34123點；納指升0.35%，報14065點。

將於本周公佈業績的蘋果電腦，承諾未來五年將在美國增加20%投資，預計投資金額為4,300億美元（約3.34萬億港元），用作發展下一代晶片，並在國內推動5G。蘋果計劃在美國北卡羅來納州投資超過10億美元，在機器學習、人工智能、軟件工程等領域創造至少3,000個工作機會。

拜登擬再推救經濟措施

Tesla計劃在上海廠房增加設施，以維修及重造摩打及電池等重要零件，將增加車體結構及電動摩打控制器的生產能力。Tesla開市後升約0.8%，報734.5美元，收市後會發佈今年首季業績。本周將公佈業績的重磅股，還包括亞馬遜、fb及微軟等。

聯儲局議息將是另一個主導後市議題，主席鮑威爾將於會後出席記者會。市場預期聯儲局，維持利率在0至0.25厘，但關注鮑威爾對經濟及通脹的言論。另總統拜登周三將於國會發表演說，有傳將會公佈新一輪刺激經濟措施，以及大幅上調資本增值稅以資助基層。美國周四亦會公佈首季經濟增長及物價指數。

比特幣（Bitcoin）過去24小時最高見54,000元水元，其後升勢放緩，截至昨晚10時報53,815美元，升7.86%。