【NEWS財經專訪】

「所有投資決策首步必定是分析財務報告 ，我們肩負守護第一道防火牆的責任。」財匯局主席黃天祐在訪問期間不斷重複，尤其在新舊經濟股交織下，要維持財務報告質素有一定挑戰。他希望與各監管機構加強合作，多管齊下監管上市公司及其核數師。

財匯局於2006年成立，直至2019年10月修訂條例生效後，才正式接手監管香港上市公司核數師的實權。但黃天祐明言，同樣關注上市公司財報本身的質素。在新例下，當公司的財報會計準則存有偏差、失實、不當，該局有權向上市公司展開查詢。

與證監簽備忘 權力增大

為了令監管效率更高，該局與證監會近月簽署了諒解備忘錄（MOU），雙方的監管職可互相延伸，亦意味財匯局權力增大，「等法官再轉介比我哋蚊都瞓，但簽咗MOU可以做到差唔多實時，當佢哋展開調查，我哋都可以即時跟進。」

黃天祐直言，財匯局無權處分上市公司，但在調查核數師的過程中，發現該上市公司有舞弊情況，可即時分享資料及轉介予證監會，反之亦然。他續表示，冀盡快與港交所（388）檢討早年所簽訂的MOU，加強雙方合作。該局亦一改低調作風，過去兩個月內先後介入調查德勤舉報事件及康宏（1019）賬目問題，惟後者引起市場不同猜測。黃天祐拒回應個別案件，強調只是行使應有的權力及責任。

財匯局展開查察工作逾年，黃天祐表示，香港核數師質素與國際主要的金融市場相若，但普遍核數師欠缺足夠專業懷疑態度，質疑審計證據的適當性及充足性。他續指，當某些會計項目涉及公司管理層的主觀假設，核數師卻不過問照單全收；即使數字正確，得出的報告結論基礎薄弱。

港交所近年不斷修改《上市規則》，吸引更多大規模的新經濟企業赴港上市，目前上市公司數量逾2,500間。黃天祐坦言有一定挑戰，但財匯局近年積極招兵買馬，不斷擴充各部門，冀明年3月底前可由現時的54人增加至59人。

肩負監管工作 自得其樂

黃天祐出任多個監管機構要職，包括港交所上市委員會成員、證監非執董等，監管工作看似沉悶，但他自得其樂，「自小監管意識便很強，每個公職都有不同體驗，財匯局主席一職最任重道遠。」雖然接手大權逾年，財匯局仍未開出第一宗罰單，被問到未來會否特別增加執法部門的人手 ? 黃天祐指，不會以「執法部門」概括履行調查、處分、查察職能的部門，查察部暫時有13名人員，「人手規模一定不及證監會，但財匯局屬精簡架構，相信短期仍可應付。」