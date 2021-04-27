據《彭博》，中國華融 （2799）獲國有銀行出手協助償還周二到期的一筆離岸債券。知情人士表示，中國工商銀行新加坡分行向華融提供一筆貸款，以償還4月27日到期的6億坡元（約4.52億美元）離岸債券。

知情人士指，中國的監管機構要求銀行向華融提供至少6個月的還款期，令華融可以對貸款再融資。工商銀行拒絕評論，銀保監會和華融未有回應。華融早前表示，已償還同樣在周二到期的一筆價值9.6億元人民幣的離岸債券。

內地最大處置不良資產管理公司中國華融早前爆出千億債務危機，市場擔心其多隻美元債可能違約，早前遭投資者大手拋售令債價急跌，對華融的處置方案已成為國際金融市場關注焦點。惠譽將華融長期發行人違約評級從「A」下調至「BBB」，並將其保留在負面評級觀察名單上。

惠譽表示，中國政府可能仍會「極有動力提供大力支持」，但還沒有提供支持的及時表態，而且支持方式缺乏透明度，會影響華融在離岸市場再融資的能力。

中國華融有超過200億美元未償還的離岸債券，4月初表示將延遲刊發2020年業績後，引發市場對公司財務狀況的擔憂，穆迪、標普、惠譽等全球三大評級公司都將中國華融列入可能下調的評級觀察列表。

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