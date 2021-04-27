Bloomberg Intelligence彭博行業研究發表報告指，2021年香港將有約1.31萬至1.63萬個家庭以BNO移居英國，將出售的物業價值或高達1,500億元。早前英國《泰晤士報》指，至今已有逾3.5萬人申請BNO簽證，每周平均逾3,000人申請，申請個案的增長比英國政府估計快。

英國內政部曾估計2021年至2025年間，移英港人數字最高可達1,048,100人，為英國政府帶來的收益最高可達29.39億英鎊（約310億港元）。由於未將疫情列入考慮因素，保守估計的情況會有約29萬人移英，當中約13.8萬人會在今年即申請簽證，5年間可帶來至少26億英鎊（約280億港元）。

部分港人因擔心英國疫情下難以找到工作而延遲移民計劃，隨着當地疫苗接種計劃令感染人數減少，當局科學顧問預計原定6月21日完結的社交距離限制毋須延長，當地未來數月可恢復正常生活。現時英國已有超過一半人口，約3,351萬人接種最少一劑疫苗，超過1,200萬人已接種兩劑。

為應付港人移英後的需求，英國政府日前宣布撥款4,300萬英鎊（約4.6億港元），為持BNO護照申請赴英簽證的港人，在英國住宿、入學及工作提供協助。另外，當局繼早前將特許入境許可（Leave Outside the Rules，LOTR）申請期限延長至3月31日後，於3月31日再延至5月17日，令港人規劃移民時彈性更高。

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