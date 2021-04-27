工商物業投資氣氛轉旺，不少業主趁機推售重磅物業。中環迷你商廈C Wisdom Centre最新於市場放售，業主意向價為4.8億元。

美聯商業陳家輝指，該行新近獲委託出售中環荷里活道35至37號C Wisdom Centre全幢，樓高26層，總面積約23,889方呎，以意向價4.8億元計，呎價約20,093元。

陳續指，物業由低層地下至3樓為商舖用途，而6樓至26樓則為寫字樓，另5樓為平台花園；基座樓面約1,300方呎，而寫字樓樓面每層則約950方呎。據了解，物業全數單位已獲承租，每月租金約80萬元，租金回報約2厘。

資料顯示，業主早於2019年以3.8億元購入上述物業地盤，及後重建發展成商廈；以買入價計，物業逾1年升值1億元或26.3%。

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