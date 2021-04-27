本年度最令人震驚的股票，莫過於恆達科技（1725）：它的股價長期在2元左右徘徊，2月21日曾一度升至3.8元，其後徐徐回落至2元，4月12日突急升至3.7元，停牌。

航太科技集團在前年9月成立，大股東叫「文壹川」，從事衞星製造、 衞星發射、航太測控及航太數據服務，其「金紫荊大灣區星座」是用一年時間，密集製造並發射165顆低軌高頻衞星，完整覆蓋粵港澳大灣區，即是「Space X」概念。

這公司宣佈以2元全面收購恆達科技，後者在7個工作天後復牌，開市9.5元，收15.7元，比停牌前升了3倍，翌日再升一倍，收30.75元，本周一開市曾升至50元，收31.1元。

它在2018年上市，我曾經在本欄寫過，上市後，狠狠跌穿底價，我買入了，也叫我的fans club（合眾會）的會員買入了，幾個月後，我們贏了幾成，差點沒開香檳慶祝，如今見到它升到飛天，眼白白見人贏大錢，自己無份，差點要哭股喪了。

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