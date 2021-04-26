聽講今年是52年來TVB首次不直播奧斯卡，但得罪講句，who cares?TVB冇人睇就係人都知，而佬編極度懷疑，其實奧斯卡不嬲都冇人睇的。誠實答，有幾多人試過完整睇完一次奧斯卡？而不是睇完新聞當睇咗？

其實，大眾的觀影習慣早就跟以前不一樣，試問一下，現在還有幾多人會跟着奧斯卡best picture個list，逐套戲搵嚟睇？

套用嘉湖山莊業主林太一句話：「嗰啲專家，食屎啦！」打開Netflix、點開YouTube，遍地都是介紹，我自己揀嚟睇唔好？

時間太少，選擇太多，奧斯卡在香港，已經是小眾的娛樂。還會睇的人，更多是關心明星的紅地毯穿搭、獎項的政確性、得獎的爭議等等，大概只有一小撮人才會真的為電影而睇。

吊詭在於，一個冇人睇的電視台，決定唔播一個本來冇乜人睇的節目，反而會有好多人講，大概這就叫負負得正。

有些東西，越是禁忌，就越迷人。坦白講，佬編也是今日才知道，原來入圍的最佳紀錄短片《不割席》，可以在YouTube免費觀看。

突然想起6、7年前，中國文化部公佈了一份音樂黑名單，勒令當中的120首歌曲要「落架」。新聞還未看完，朋友已經send了張YouTube playlist過嚟，顯然就是這120禁歌的playlist，佬編也是因此才認識了「陰三兒」那些意識不良、內容不恰當的京腔rap。

相比起來，禁書就沒有這麼幸運。不知有無人留意到，以前街邊報紙檔賣的那些關於大陸官場秘聞的禁書，近來已經在街頭絕迹，如果將來連《蘋果日報》都被取締，大概街邊的報紙檔可以轉行賣生果了。

佬訊

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