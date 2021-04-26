【本報訊】政府建議下調法定貸款利率上限，由原本年息最高48厘，調低至年息36厘，建議下周一會於財委會討論。政府已知會持牌放債人及銀行界有關建議，並會繼續收集意見，展開所需進行立法的籌備工作。

財務公司收入勢受影響

根據現行《放債人條例》第24及25條，任何人以超過年息60厘的實際利率貸出款項，即屬違法；如果年息高於48厘，則法庭可推定該宗交易屬敲詐，要求重新商議交易。立法會文件建議，將現行貸款利率管制水平由年息60厘及48厘，分別下調至48厘及36厘。

文件引述消委會於2019年發表的報告指，有關條例於1980年訂立後，利息上限一直沒有作出任何調整，而此後銀行利息大幅下跌，借貸利息上限明顯不能反映市場狀況，並建議以年息48厘作為上限。

根據11家信用卡發卡銀行的公開資料顯示，去年實際年利率介乎約16厘至39厘之間。銀行會就拖欠賬款收取較高利率，範圍介乎約39厘至47厘之間。

香港信貸（1273） 行政總裁謝培道指出，最大影響是專做私人貸款業務的財務公司，「部份貸款銀碼細，利息唔少都接近60厘，係幾誇張」，就下調法定利率上限建議，估計部份業界或有微言，畢竟會直接影響公司收入。他又提到，早前發牌及續牌新增「評估還款能力」的條件，主要是避免放債機構濫借的情況出現。