《華爾街日報》報道，北京當局正調查去年螞蟻迅速獲批准上市的原因。持33%螞蟻的阿里巴巴在美股現升0.9%，報234.82美元，折合227.8港元。

報道提到，今年初有關當局開始對螞蟻上市程序展開調查，重點是批准上市的監管機構。知情人士指，調查重點集中在支持螞蟻上市的地方官員，以及在上市從中受益的大型國有公司與馬雲之間的關係。

調查表明，不確定性持續困擾（loom over）螞蟻和馬雲的未來。知情人士指，在螞蟻完成監管機構命令重整業務，以及政府調查結束前，馬雲不會被容許離開中國。

在中國最高領導層的眼中，螞蟻的營運模式，包括擁有利用大數據進行借貸，除了危及國家的金融體系外。領導人亦擔心，那些有可能從曾經是全球最大的IPO中受益的集團，包括國內一些有影響力的政治家族以及大型國有基金。。

有指業界批評，支付寶應用程式從五隻計劃認購螞蟻IPO的共同基金中的個人投資者籌集近90億美元，此舉意味著螞蟻正在承銷自己的IPO。當時螞蟻否認有任何不當行為，稱共同基金獨立運作，而相關細節已充分披露。

報道提到，去年8月螞蟻在上海科創板遞交申請後不足一個月就獲批，調查涉及上海市委書記李強，他曾公開表示「全力支持」馬雲在上海的業務。調查對象亦包括中國人壽（2628）及中國投資有限責任公司如何投資螞蟻。

分析指，由於螞蟻已變成一間金融控股公司，將來不大可能在科創板上市。

料估值最差跌至290億美元

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）分析指，螞蟻集團接受中國政府施加類似銀行的監管手段整頓後，其估值最差情況可跌至290億美元。

彭博行業研究分析師陳永富發表報告指，有關監管約束將令螞蟻收入增長由去年11月的30%降至低雙位數（low teens），拖累獲利前景。他預計螞蟻估值可能由原本的3,200億美元，下降到290億至1,150億美元之間。他認為，螞蟻的估值可能類似於銀行和其他主流金融機構。這間金融科技公司在各方面都受到限制，包括線上貸款、支付、財務管理與保險。

他又指，螞蟻的網路貸款業務花唄與借唄，或會因與擁有10億用戶支付寶切斷關聯而受損。螞蟻在信用調查或在使用客戶資訊上會面臨更多限制。此外，公司還需降低其餘額寶理財服務的規模，其資產淨值在首季下降18%。

陳永富表示，雖然馬雲目前持有螞蟻集團的控股權，但不論有沒有馬雲，螞蟻集團在中國金融科技龍頭地位在未來很可能逐漸式微。在不利的情況下，市場可能會依據MSCI中國金融指數評估螞蟻集團，意味著螞蟻的估值介乎1,860億元至2,450億元人民幣之間。

根據路透社報道，早前部分螞蟻的投資者根據其2020年的表現，預計螞蟻集團的估計為大約2,000億美元，但在上市觸礁後，螞蟻被逼由科技公司轉型為金融公司，並須遵守更嚴格的資本要求，有業界人士因而給與其較保守的估值。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略