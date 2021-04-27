新盤市場起動，由港鐵（066）及路勁（1098）等發展的黃竹坑晉環，上周五及昨日分別推出2張價單，各160伙及80伙，兩批單位折實平均呎價分別為29,689元及31,652元，入場費1,146.1萬元，合共240伙將於本周六開售，同步推出10伙四房戶招標。

該10伙單位來自1A座28至39樓A及F室，同為四房間隔，實用面積分別是1,205方呎及1,218方呎。招標期是周六早上9時至下周一下午1時。

至於周六價單公開發售的240伙，分3個時段賣樓，A1組最少購3伙，最多購4伙，其中1伙必須為三房戶，而最多只可購1伙一房戶。A2組買家最少要購1伙三房戶或2至3伙該節單位。B組就為散客時段。將於周四傍晚6時截票。

旺角One Soho 加推67伙 周六開賣168伙

信置（083）發展的旺角山東街單幢盤One Soho，今日加推3號價單共67伙，全為標準一房戶，價單售價818.7萬元至958萬元，價單呎價27,398至30,779元，最高折扣14.5%，折實價699.8萬元至819萬元，呎價23,425至26,315元，折實均價24,918元。發展商同步落實推168伙在本周六早上10時起開售168伙，每人最多可購2伙。

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