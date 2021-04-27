過去週末一手樓市熾熱，發展商繼續積極部署新盤推售。恒地啟德新盤THE HENLEY I期最新上載項目樓書，共涉及479伙住宅單位，單位實用面積186方呎至1,350方呎，其中標準單位中，最細為低座D座2至3及5至6樓G室，實用面積207方呎的開放式單位。

根據樓書顯示，1期項目涉及479伙住宅單位，包括高座2座住宅大樓以及低座A至D座大樓。其中2座大樓最高40層，大樓內單位實用面積379至1,350方呎，最多1梯9伙；至於低座大樓最高為6樓，全部為中小型單位設計，實用面積為186至331方呎。

整個項目最細為低座A至D座地下G室，實用面積都為186方呎的開放式單位，不過單位都有97方呎的花園，故應該為特色單位。分層單位標準戶中，最細為低座D座2至3及5至6樓G室，實用面積207方呎，並有22方呎露台，開放式間隔。事實上低座A至C座的2至3及5至6樓G室都為208方呎，惟D座不知因何緣故特別少了1方呎。

至於1期項目最大單位為2座頂層A室特色戶，單位實用面積1,350方呎，3房兩套間隔，並有獨立私人電梯大堂，以及635方呎L字形私人平台及1,176方呎天台，其中一間睡房亦用有31方呎露台。

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