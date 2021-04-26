【本報訊】螞蟻集團的上市計劃去年11月被中止後，員工士氣低落。彭博引述知情人士指，為提振士氣，集團計劃向持有無法兌現股票期權的員工提供零息貸款，詳情可能在數天後公佈。螞蟻集團對消息不予置評。

由於很多螞蟻員工都收取了股份經濟受益權（SER），而這些收益權在部份員工薪酬當中佔有相當大比重，並且附有滿四年才可行權的條款。因此，螞蟻將向相關員工提供零息貸款，讓員工利用有關期權作抵押，藉以換取流動現金作援助。

未行使期權1.1億份

這些期權是按照2018年的內部回購價格，定價在每單位195元人民幣，或每股股份35.26元，而當時螞蟻集團估值為1,500億美元。通過這種方式，螞蟻集團就可以使員工獲得流動性，而毋須為其股份設立一個最新的估值。

自去年起，螞蟻為準備IPO已暫停了員工股份回購計劃，但回購計劃暫停前，離職員工會按公司最新融資估值水平向公司回售股份，而現有員工亦可參與公司的定期股份回購。

據報，截至去年6月底，螞蟻集團未行權SER共有1.14億份，若按去年11月原計劃IPO價格計算，這些SER價值達430億元人民幣。螞蟻IPO的估值為3,150億美元，目前僅餘2,000億美元左右，大減近三成六。