看到今期標題的讀者的反應相信會很兩極：認同的是會為旅行而打疫苗的人；反對的是認為那些為旅行而打疫苗是戇居的人。

兩度撻Q的星港旅遊氣泡睽違半年再上馬，今次在原有的安排下施加數項新條件，以防範兩地疫情重燃，接種兩劑疫苗是其中一項香港單邊向出發到新加坡的港人施加的先決條件。特首林鄭再次形容要為接種疫苗提供「誘因」。將疫苗與旅行掛鈎，看來成功「誘惑」不少港人。

疫苗面世之初，不少人因為疫苗研發及臨床測試的時間史無前例的倉促而卻步，但最近我感受到身邊不少人對打疫苗的取態漸趨軟化，「你會唔會為咗旅行而打針呀？」，身邊斬釘截鐵回答「不會」的人寥寥可數，反而「睇吓咩地方」或「日本同台灣會考慮」佔多數。

當然，還有不少旅行以外的因素令更多人打疫苗，包括：以防將來沒有其他疫苗選擇需要焗打科興、擔心德國製造的復必泰遲吓變made in China，以及為達至群體免疫遲早都要打的心態。

對只能依靠境外遊恢復客運的兩地航空公司來說，全球疫情一日未完，旅遊氣泡便成為業績救命草。以國泰為例，上月載客量僅約1.85萬人次，日均載客約600人次，相當淒涼。如果氣泡吹得成，在商務、探親、等唔切去旅行的剛性需求下，每日多200人搭飛機，將較目前客量多三分一，而且機位供應緊張班班機爆滿，氣泡航班必有盈利。

旅行社已磨拳擦掌想搞旅行團。業界人士透露，深知香港人唔等得，即使4日3夜團費索價過萬亦不愁沒客仔。現在萬事俱備只欠機位，航空公司首階段每日得200個機位，單是散客已應付不了，旅行社恐怕最快要到氣泡航班增至每日兩班出發航班才會取得套票機位。

吸收過去年埋門一腳撻Q的經驗，旅行社傾向在未來一個月觀察疫情發展，現階段不會立即收客，免得宣傳推廣費都嘥埋。

如果特首想為市民接種疫苗提供「誘因」，不妨考慮加快與港人鄉下日本，及疫情早已回穩的台灣商討「旅遊氣泡」，相信本地接種疫苗進度將會突飛猛進。

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