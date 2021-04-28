受疫情影響，國泰（293）去年大裁員後，今再推自願離職計劃。國泰股價中午跌1.13%，報7.02元。

《蘋果》取得內部信件，國泰人事部總監Patricia Hwang向員工發信，指正推行自願離職計劃，牽涉包括機師、空中服務員及地勤人員，她形容疫情為國泰帶來巨大挑戰，必須審慎管理業務，在管理成本、保存現金的需要，和為最終復蘇做準備之間取得平衡。

Patricia Hwang指自願離職計劃考慮到有些人可能因個人原因希望選擇離開，並在信中感謝擬離職員工的貢獻。幾周前乘務員和機場團隊獲得9個月或12個月的運營假期，機組人員也可以選擇自願無薪休假。

國泰全資附屬的香港機場地勤服務（HAS），有員工向本報表示，自願離職計劃下，員工將於5月31日離職，可獲得不少於2個月的基本薪金之特惠金，再按年資作調整，最多只獲相等於6個月的基本底薪。

HAS停機坪裝載員工陳生（化名）接受本報訪問透露，今早高層開會後，有同事9時多在WhatsApp廣傳公司將推自願離職計劃，約200名員工紛紛在各大群組表達不滿，「大家都唔會接受計劃，根本唔叫肥雞餐」。他指出，公司按4月底薪計算，參與者可獲得不少於2個月、最多6個月的特惠金，但部份員工已參與第三期無薪假（no pay leave），變相底薪打折10至20%，而且不計算補助（allowance），而每月allowance亦佔人工3分之1，按目前計法會蝕很多，批評公司無良，「冇死錯人，好刻薄員工。」

陳生表示，工作量雖然不及過往旅遊旺季，客機亦減少，但貨機很多，「唔係冇嘢做。」雖然國泰及港龍去年只申請首輪保就業計劃，但HAS兩輪均有參加，分別獲補貼7,082億元、7,086萬元，合共1.42億元，他狠斥HAS非常「縮骨」，將聯同其他同事向公司爭取合理賠償。

員工最多獲賠6個月人工

根據本報獲悉，國泰2017年曾推出的「肥雞餐」自願離職計劃，當時年資約10年資深員工可獲賠約1年薪金，資歷較淺亦獲3至5個月人工，較這次最多6個月底薪為高。

去年10月國泰宣佈裁減8,500名員工，包括5,300名香港員工，當時被裁員工賠償金額，據悉亦與2017年的「肥雞餐」相若，國泰資深員工可獲近1年薪金賠償。可是，留下的員工，尤其空中服務員，由於不接受新合約的頂薪安排，不少員工早已選擇離職，無法享有這次自願離職計劃的賠償安排。有剛辭職準備移民的國泰員工向本報表示，他今月初才遞信，如今才推出自願離職，令他損失以十萬計的賠償金。

國泰空中服務員工會主席王思敏指出，公司向工會表示，有關計劃屬自願性質，不設名額，只限空中服務員、地勤及機師等前線員工參加，後勤員工不在計劃之內。參加者將按年資獲2至6個月不等的特惠金，公司也不會對沖強積金，由於賠償金額最多只是6個月薪金，吸引力有限，料年資高的員工參加興趣不大，「員工年資短而又計劃短期內離職，可能先會有興趣，攞咗筆錢先。」

王表示，工會在去年國泰大裁員前，已要求公司推自願離職計劃，但當時未獲接納，「依家先推明顯太遲」，如果當時有類似計劃，裁減規模便可大幅縮減。她說，工會會密切留意若今次參與計劃人數少，公司會否有進一步裁員行動。

國泰回覆傳媒查詢指，是次計劃純屬自願性質，並沒有預設參與人數的目標。

國泰表示，由於全球各國持續實施嚴格的旅遊限制及檢疫政策，國泰航空一直以來僅能維持基本航班，儘管有關當局近期稍為放寬限制，但經營環境持續嚴峻，嚴重影響公司的業務，仍需大幅削減航班運力，預計在短中期內不會有明顯改善。故因應部份員工的要求，向若干員工組別（包括機師、機艙服務員、及機場員工等）推出自願離職計劃，包括具競爭力的離職方案。

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