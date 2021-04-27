【本報訊】新界東北發展規劃超過20年，古洞北發展區首幅住宅地上周五截標，最終項目由新地以86.14億元奪得，每呎樓面地價高達7,183元，較市場估值高出近44%，創古洞北地價紀錄新高。

截標地段為新界古洞第25區地皮，位置鄰近新田及落馬洲，地盤面積約20萬方呎，最高可建樓面面積約120萬方呎。地段位處石仔嶺花園，鄰近粉嶺公路，約為粉嶺市中心及落馬洲口岸中間，交通配套相對落後，目前只有小量巴士前往。市場原先估值48億至60億元，每呎樓面地價4,000至5,000元，是次中標價遠超市場估值上限逾43.6%，每呎樓面地價高達7,183元。

鄰地每呎補價僅$3,643

新地副董事總經理雷霆表示，很高興投得地皮，該處將來是雙鐵路交滙站，位置優越，未來同區亦有足夠生活和就業配套，將興建中小型單位，預算總投資約為180億元。

地段旁一幅用地，早於2018年，由恒地在古洞北第24及25區中間位置，完成一幅地段補地價，並已獲批建築圖則。當時補地價金額高達12.35億元，每方呎地價約3,643元，該地地段面積約5.65萬方呎，可以作非工業用途，包括作私人住宅及商業用途，可建樓面近34萬方呎。新地以每呎樓面地價7,183元投得25區地段，高出恒地補地價達97%。

另外鄰近新地上水古洞天巒三期項目，2012年批出該期約11億多元的補地價，每呎約達7,000元，而新地最終發展為豪宅洋房項目。而恒地2013年都以每呎樓面地價約5,200元，投得古洞限量地，即高爾夫．御苑項目。

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專家料賣樓呎價1.8萬

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚指，地段可建總樓面近120萬方呎中，除了近100萬方呎住用面積及6.78萬方呎公共交通交滙處外，另外則可以作為商業面積，以中標發展商在商場發展的經驗，相信可能希望可以住宅及商業兩得益，因此以相當進取出價入標。張翹楚認為發展商出價，可能每呎樓面地價，會比第二標高出1,000至2,000元，進取的開價，相信將帶動整個古洞北地價走勢向上。

華坊諮詢資深董事梁沛泓指，地段地價大幅高於市場估值，以中標地價計算，項目落成後住宅呎價需達到每平方呎約18,000元，發展商才有合理利潤，反映發展商對古洞北的發展具有信心，而且項目鄰近未來港鐵古洞站並位於公共運輸交滙處上蓋，於交通配套上佔有先機，亦令發展商出價更進取。梁沛泓指，古洞北新發展區現時仍處於早期開發階段，首次賣地成為該區地價的重要指標，直接影響日後招標的地價，甚至農地補地價金額。